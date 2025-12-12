SANTA MARINELLA - Don Giovanni Di Michele, in tanti lo ricordano a Santa Marinella quando, appena uscito dal seminario, arrivò alla Chiesa di S. Giuseppe. Un grande amico, capace di coinvolgere i giovani in numerose iniziative, dallo sport, all’associazionismo cattolico, così come in molte altre attività. Nonostante il tempo trascorso e i suoi successivi impegni diocesani che lo hanno portato lontano, il cuore di Don Giovanni è rimasto a Santa Marinella e in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Il Comitato Pro Museo Storico di Santa Marinella ha organizzato un incontro con Don Giovanni, grazie al professor Livio Spinelli e alla giornalista Marilena Curti, il quale, alla veneranda età di 88 anni, torna ai suoi lettori con due opere “Incontri umani di Gesù e La chiesa incarnata del concilio Vaticano II° nel 3° millennio”. Don Giovanni, dopo Santa Marinella, fu Parroco a Cesano nella Chiesa di S.Giovanni Battista, dove spesso veniva affiancato da alcuni agostiniani per la messa domenicale, la benedizione delle case e l’insegnamento del catechismo, tra questi c’era anche Don Robert Francis Prevost oggi Papa Leone XIV, Don Giovanni, nei suoi incontri descrive le relazioni umane di Gesù con amorevole profondità esistenziale, ne emerge un ritratto straordinariamente umano basato sulla quotidianità, sul messaggio vero e universale di speranza e conforto. “Quando mi troverò davanti a lui – dice Don Giovanni alla Curti -dovrò rendergli conto e rispondere alle sue domande, ma anche io avrò qualche domanda da fargli”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA