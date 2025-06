Si svolgeranno domani mattina alle 10, nella chiesa di Santa Maria della Grotticella, i funerali di Gianni Ferretti. L’uomo si è spento all’età di 51 anni dopo aver combattuto con una malattia. Barista, motociclista, era una figura molto stimata e conosciuta in città. Tra le prime attestazioni di cordoglio quella del Sodalizio dei Facchini: “Il Sodalizio - scrive - esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Gianni Ferretti. Gianni aveva tentato più volte di essere arruolato tra i Facchini, a volte esprimendo prove di portata più che dignitose, tanto da essere richiamato alla prova di conferma. Tuttavia anche se non ha potuto realizzare il suo sogno, rimane comunque uno dei nostri e per questo da noi onorato. Che la tua amata Rosina ti accolga tra le sue braccia per presentarti al cospetto del Padre Celeste. Riposa in pace, Gianni”.