ROMA - All’Aeroporto di Fiumicino è stato recentemente inaugurato il Dog Relais Airport Resort & Daycare, il primo asilo e pensione per cani realizzato in uno scalo italiano, una struttura innovativa pensata per offrire una soluzione concreta a tutti i viaggiatori che non possono portare con sé il proprio animale.

Il progetto sorge all’interno del parcheggio Lunga Sosta di via Antonio Zara su un’area di 4.500 mq e si propone come punto di riferimento per chi deve spostarsi senza rinunciare al benessere del proprio cane. La struttura, gestita da “Fly Le Dog”, accoglie gli animali per poche ore o per periodi più lunghi, grazie alle formule di asilo diurno e pensione completa. L’asilo, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:30, è pensato per chi si ferma a Roma per brevi soste o per chi preferisce affidare il proprio cane prima di un volo. Il costo del singolo ingresso è di 25 euro, con pacchetti riservati a chi necessita di più ingressi. Le giornate nell’asilo sono strutturate per favorire il benessere e il divertimento degli animali, sotto l’attenta supervisione di personale esperto, con l’obiettivo di favorire la socializzazione e l’interazione tra amici a quattro zampe, aspetti fondamentali per l’equilibrio emotivo e comportamentale.

L’asilo offre l’accesso ad un’ area esterna di circa 1.000 mq, suddivisa in spazi verdi dove i cani sono organizzati per taglia e temperamento, e a una varietà di attività di svago che spaziano dall’esplorazione di percorsi attrezzati a momenti di gioco interattivo da alternare a momenti di relax.

A rendere il Dog Relais una struttura unica è, anche, l’ampia gamma di servizi aggiuntivi quali toelettatura e grooming professionali, trattamenti antiparassitari, pulizia dei denti, manipolazione con arnica, pasti personalizzati e assistenza veterinaria, oltre al Dog Shuttle, la navetta interna che consente di consegnare o recuperare il cane direttamente nei pressi del terminal.

Per chi ha bisogno di una permanenza più lunga è disponibile la pensione, articolata in tre tipologie di lodge: Standard, Double e Premium. Tutti i lodge, costruiti in legno, dispongono di pavimento riscaldato con pannelli radianti, zone esterne coperte e scoperte, musica a 432 Hz e abbeveratoi automatici. L’impianto, presidiato h24 da personale qualificato, è progettato per ridurre lo stress da separazione e migliorare la qualità del viaggio, in linea con le tendenze internazionali che vedono gli aeroporti sempre più orientati a servizi pet-friendly. Il Dog Relais risponde, inoltre, alle esigenze dei circa 40.000 lavoratori dello scalo romano, spesso impegnati in turni lunghi e orari irregolari, offrendo una soluzione comoda, sicura e accessibile. La politica dei prezzi, pensata per essere trasparente e non elitaria, mira a rendere il servizio fruibile a un pubblico ampio. Ciò che fino a poco tempo fa era prerogativa di pochi aeroporti d’élite diventa così a Fiumicino un servizio concreto, operativo e inclusivo, che conferma l’impegno di Aeroporti di Roma nel migliorare non solo la mobilità delle persone, ma anche la qualità della loro esperienza di viaggio, compresa quella dei loro amici a quattro zampe.

©RIPRODUZIONE RISERVATA