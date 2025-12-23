LADISPOLI – L’Amministrazione comunale informa che, con apposita ordinanza, concordata con il commissariato di Polizia di Stato di via Vilnius, sono state adottate misure temporanee finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, del decoro pubblico e dell’incolumità dei cittadini, in vigore dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 su tutto il territorio comunale. In particolare, nella fascia oraria dalle 21 alle 7, «è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro» ma è anche «vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in qualsiasi contenitore». Proibito pure il consumo di bevande in vetro e di alcolici in strade, piazze, arenili pubblici, parchi, aree verdi e spazi pubblici in genere.

«Restano escluse dai divieti le aree esterne regolarmente autorizzate dei pubblici esercizi, quali dehors, pedane e spazi attrezzati». È inoltre stabilito il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche all’interno dell’area del mercato giornaliero, compresa tra via Ancona e via Odescalchi. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 50 a 500 euro.

Per gli esercenti, in caso di recidiva entro 15 giorni, è prevista anche la chiusura dell’attività da 1 a 3 giorni. Le disposizioni non si applicano all’interno del perimetro della manifestazione "Capodanno a Ladispoli”, regolamentata da specifica ordinanza sindacale.