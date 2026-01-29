LADISPOLI - Se la sono presa con le casette posizionate dai volontari per i mici della colonia felina. Per dare loro un riparo per mangiare e bere. Le hanno distrutte, probabilmente passandoci sopra con un'auto di grossa cilindrata. A denunciare la vicenda Susanna Gattiva Tedeschi, presidente di Dammi La Zampa. «Sono l'unica cosa tenuta con decoro e pulizia in un'area che fa schifo», denuncia ancora nel suo video sui social, immortalando le discariche abusive e le pozzanghere grandi come piscina che caratterizzano la zona, Olmetto Monteroni, dove i vandali sono andati a colpire.

«Una discarica a cielo aperto per colpa degli incivili che non rispettano l'ambiente e le creaure che ci vivono». Per non parlare poi delle strade malmesse.

Dopo questi giorni di pioggia delle vere e proprie piscine, per buona pace dei residenti della zona, che ogni giorno per raggiungere casa o l’Aurelia devono sperare di non sprofondare e soprattutto di non causare danni ai loro veicoli.

«E loro invece cosa fanno? Se la vanno a prendere con i randagi».

