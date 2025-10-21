LADISPOLI - «Davanti al liceo Pertini di nuovo tanto degrado. Le persone se ne approfittano per disfarsi di qualsiasi cosa». Lo sfogo è di Raffaella, residente. Ed è l’ennesima lamentela sul problema dei container per gli indumenti usati ormai abbandonati e che si sono trasformati nel tempo, per colpa degli incivili, in discariche a cielo aperto. Vengono ripuliti dalla ditta della nu, poi di nuovo torna tutto come prima. Sacchi dell’immondizia, materiali ingombranti, giocattoli rotti e vestiti con scarpe vecchie: tutto viene depositato a terra e sui marciapiedi pensando che poi qualcuno magari passerà per rimuovere il proprio sacco. In via Castellammare di Stabia sono stati ricoperati persino i parcheggi riservati ai motorini degli studenti.

Un fenomeno dilagante anche negli altri quartieri di Ladispoli, in via Firenze ad esempio, in piazza Glasgow e anche nel rione Campo Sportivo a poca distanza dalla stazione ferroviaria.

