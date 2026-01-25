VITORCHIANO - Prosegue la distribuzione del nuovo Eco-Calendario 2026 e del kit gratuito di buste per la raccolta porta a porta. Un’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la ditta affidataria Ekorec srl, avviata sabato 17 gennaio e già accolta da oltre 1350 utenze. I cittadini potranno ritirare i materiali fino a sabato 31 gennaio presso i locali comunali di via Manzoni (parcheggio della piscina), adiacenti agli ambulatori medici e alla sede Avis. Da lunedì 2 febbraio 2026, il ritiro sarà possibile anche presso l’eco-sportello in Via Santa Maria, dal lunedì al sabato (ore 9-12). Il nuovo calendario, in continuità con gli anni precedenti, promuove la tutela ambientale e il miglioramento della raccolta differenziata. Arricchito da informazioni utili e dalle immagini vincitrici dell’Instagram Photo Contest #LAVITANELBORGO25, rappresenta uno strumento pratico e comunicativo per coinvolgere la cittadinanza. L’obiettivo è superare l’80% di raccolta differenziata, consolidando il primato di Vitorchiano come modello virtuoso nella Tuscia. Per favorire la distribuzione, anche quest’anno è possibile delegare un terzo al ritiro del kit.

Giorni e orari per il ritiro presso via Manzoni. Lunedì 26 gennaio: 9-12; martedì 27 gennaio: 15-17; mercoledì 28 gennaio: 9-12; giovedì 29 gennaio: 15-17; venerdì 30 gennaio: 9-12; sabato 31 gennaio: 9-12.

