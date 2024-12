Dies Natalis, la nuova macchina di Santa Rosa, prende forma. L’impresa Fiorillo, che si è aggiudicata il bando per la costruzione, ha pubblicato un video sui propri canali social in cui immortala l’arrivo nei capannoni di una parte del traliccio. La struttura in alluminio che è stata messa in verticale e posizionata all’esterno dell’azienda, visibile anche dalla strada. Parallelamente sta procedendo la costruzione delle altre parti della macchina che farà il suo debutto ufficiale il 3 settembre. Sono già pronte una parte della base e alcune statue che saranno collocate sul “campanile” per raccontare la vita di Santa Rosa. L’architettura della macchina, secondo quanto spiegato dall’ideatore, Raffaele Ascenzi. riprende alcuni elementi decorativi della città come la tomba del papa a San Francesco, gli ornamenti absidali di Santa Maria Nuova, le finestre a feritoia, i decori di san Pellegrino con le piramidi cuspidati. Ma la tipologia architettonica predominante è il campanile della cattedrale gotica, reinterpretata nello stile barocco come le vecchie macchine.

Intanto per il 7 luglio è in programma la prova del traliccio tra piazza del Plebiscito e piazza Verdi.