CERVETERI – La banda del supermercato torna a colpire. E a pagare, come nelle precedenti occasioni, sono i clienti, soprattutto le donne nel mirino. Come nel caso della signora Gina, residente a Cerveteri, vittima di questi balordi che si sono piazzati all’esterno dell’attività commerciale sulla via Aurelia per mettere a segno il loro raggiro. «Scusi, le è caduto l’euro del carrello», è l’invito gentile di un furfante apparentemente sudamericana. La donna si è distratta e quell’attimo le è stato fatale perché qualche complice ha rubato la borsa poggiata sul carrello assieme alle buste della spesa. «Sono stata vittima di furto della borsa, nel parcheggio dell’Eurospin – è lo sfogo di Gina - , mentre caricavo la spesa in macchina, una donna mi ha distratto rivolgendomi la parola, un complice che non ho visto mi ha rubato la borsa che era sul carrello. Ringrazio vivamente il direttore dell’attività che mi ha accompagnato a casa a prendere le chiavi dell’auto. La borsa conteneva tutto». Il bottino ha fruttato ai malviventi 150 euro ma anche un telefonino i-Phone.

