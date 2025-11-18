TARQUINIA - La rassegna “Teatro ragazzi” si apre sabato 22 novembre, alle 17, al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia, con lo spettacolo “La ragazza dei lupi” della compagnia Teatro Gioco Vita. La rappresentazione è tratta dall’omonimo romanzo di Katherine Rundell, vincitore nel 2027 del premio Hans Christian Andersen, il più prestigioso riconoscimento internazionale dedicato alla letteratura per bambini. In scena un’attrice e un attore conducono il pubblico in una Russia dal fascino incantato, dove Feo e sua madre raccolgono i lupi abbandonati, li curano e li rieducano alla caccia, alla lotta e al coraggio. Ma non tutti amano i lupi e, soprattutto, non tutti accettano chi li aiuta a ritrovare la loro natura selvaggia. Quando la madre viene ingiustamente incarcerata, Feo decide di ribellarsi e di partire per salvarla. Ne nasce un’avventura emozionante, tra boschi innevati e lande ghiacciate, che parla di coraggio, amicizia, fiducia e della forza dei bambini e dei ragazzi che vogliono cambiare il mondo. Lo spettacolo è consigliato ai bambini dai 6 anni in su. I biglietti, dal costo di 8 euro, sono disponibili in prevendita presso l’Infopoint (telefono 0766 849282), online sul sito eventi.archeoares.it oppure al botteghino del teatro “Rossella Falk” aperto due ore prima dello spettacolo.