TARQUINIA – Tarquinia si prepara a vivere un’esperienza culturale senza precedenti grazie a un progetto innovativo che unisce storia, tecnologia e interattività. Al centro dell’idea, uno speciale tavolo con riprodotta la mappa della Tarquinia Medievale, punto di partenza di un viaggio immersivo attraverso sei monumenti simbolo della città: San Francesco, Santa Maria in Castello, Palazzo dei Priori, San Martino, San Giacomo e Torre Barucci.

Il progetto ha come elemento clou la creazione di un personaggio digitale, generato grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale, che rappresenterà il famoso letterato inglese David Herbert Lawrence, illustre visitatore di Tarquinia dei primi del ‘900.

Grazie ad un incredibile lavoro di ricerca e digitalizzazione, Skylab Studios è riuscita a “riportare in vita” uno dei maestri della letteratura europea, permettendogli di muoversi, parlare e accompagnare il pubblico nella Corneto medievale. Uno dei primi esempi di rigenerazione digitale che sorprenderà chiunque per il realismo.

Lawrence guiderà i visitatori raccontando la storia dei monumenti e della città, in un’esperienza narrativa coinvolgente e interattiva arricchita da sei video dedicati ai monumenti della cittadina e contenuti studiati per attrarre e intrattenere visitatori di ogni età.

Il tavolo sarà un’esperienza interattiva grazie a soluzioni tecnologiche avanzate: il proiettore che anima la mappa, QR Code e Chip NFC permetteranno di attivare contenuti aggiuntivi e di passare facilmente da un monumento all’altro senza tralasciare il tema dell’accessibilità, ampiamente soddisfatta grazie a videoguide in Lis, audioguide in italiano e inglese e materiali multimediali provenienti dagli archivi storici, per unire apprendimento, intrattenimento e inclusività.

L’esperienza sarà ulteriormente arricchita grazie a modelli in stampa 3D dei monumenti coinvolti nel progetto, una tecnologia che permette di creare oggetti tridimensionali partendo da un modello digitale scansionato con dei droni in aerogrammetria: strato dopo strato, il materiale viene depositato fino a ottenere una replica fedele del monumento. Questa tecnologia consente di rappresentare in scala ridotta anche i dettagli più complessi, offrendo un’esperienza tattile unica e permettendo anche ai visitatori non vedenti di esplorare le architetture in modo concreto e immersivo. I modelli in 3D diventeranno parte integrante del tavolo interattivo, integrandosi con la mappa e i contenuti multimediali per arricchire la narrazione visiva e tattile dei luoghi.

Infine, un posto speciale sarà dedicato a sei avatar raffiguranti David Herbert Lawrence. Questi personaggi digitali sono stati realizzati a partire dal recupero di rarissime fotografie originali del celebre letterato, poi restaurate e ricostruite grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e all’esperienza nel campo del team di Skylab Studios.

Gli avatar offriranno un punto di riferimento amichevole e coinvolgente per bambini e adulti, rendendo la narrazione più dinamica e magica. Tutti gli avatar infatti sono magici, basta inquadrali con il proprio smartphone per vederli apparire come degli ologrammi sul tavolo mentre raccontano la storia di Corneto e dei suoi monumenti.

«Questo progetto – spiegano da Skylab – rappresenta quindi un passo avanti nella valorizzazione del patrimonio medievale di Tarquinia, combinando tecnologie di ultima generazione, ricerca storica e storytelling digitale. L’integrazione di intelligenza artificiale, realtà aumentata, stampa 3D e soluzioni innovative permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza unica, dove passato e presente si incontrano in modo emozionante e accessibile. Skylab Studios, continua così a sviluppare progetti che rendono la cultura tangibile, regalando a bambini, famiglie e appassionati di ogni età un’esperienza unica e memorabile».

