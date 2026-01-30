CERVETERI - «Stessa mano, stesso giorno, il tutto accaduto molto recentemente». È lo sfogo che pubblicamente ha riportato sui social Nico Stella, a capo di un’associazione che da tanti anni si occupa del decoro dei siti archeologici. In questo caso è stata l’area della Necropoli ad essere finita nel mirino dei vandali che armati di bombolette a spray hanno insudiciato i cartelli turistici. «Questa è la brava gente che gira alla Necropoli – prosegue -, nonostante le telecamere, gesti senza senso, quello che però mi fa rabbia, che i danni li subiamo tutti noi. Trogloditi è dire poco, se fosse per me, chiuderei tutto». Ben sei i cartelli danneggiati. Tanti altri commenti per criticare i soliti ignoti. «Giro tutti i giorni da quelle parti – scrive Stefano - e ho visto costantemente vandalizzati ogni forma di cartello che aiutasse forestieri e turisti a vivere il luogo o a raggiungere le Cascatelle. C’è la volontà che quelle zone rimangano “l'orto di qualcuno” e che siano meno fruibili possibile dalla collettività. Se così non fosse questa vandalizzazione costante e ripetuta sarebbe inspiegabile». In passato tante discariche nella zona della Banditaccia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA