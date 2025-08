ALLUMIERE - Allumiere è pronta a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: sabato 9 agosto 2025, dalle ore 16, si svolgerà la seconda giornata del progetto regionale “Dalla Primavera all’Autunno: Percorsi di valorizzazione dei prodotti locali e del territorio della Regione Lazio”. Un evento che è un vero e proprio percorso di cultura, consapevolezza e comunità, promosso dalla Regione Lazio e da ARSIAL, in collaborazione col Comune di Allumiere, l’Università Agraria, la Pro Loco, la Rete d’Impresa, il presidio Slow Food Monti della Tolfa e i produttori locali. Protagonista indiscusso della giornata sarà lo “Street Food dei prodotti a Km Zero”: un’area market vivace e profumata, dove i migliori produttori del territorio proporranno formaggi, salumi, miele, pane, ortaggi, vini, dolci e altre delizie rigorosamente locali, da degustare e acquistare direttamente negli stand. Il borgo si riempirà di sapori autentici e di storie raccontate con passione da chi ogni giorno lavora la terra con cura e amore. Alle 17:30 spazio alla creatività con i laboratori enogastronomici didattici, dedicati a grandi e piccin n’occasione per imparare giocando. Dalle ore 20 la serata proseguirà tra note e sapori. La musica accompagnerà le degustazioni sotto le stelle, per vivere il borgo in un modo nuovo e autentico. Un progetto che guarda al futuro partendo dalle radici “Dalla Primavera all’Autunno” è un progetto strutturato, pensato per toccare le diverse stagioni dell’anno e promuovere turismo sostenibile, economia rurale, cultura gastronomica e tutela ambientale. Per l’occasione il sindaco Luigi Landi e la delegata alla cultura Francesca Scarin esprimono un sentito ringraziamento ad ARSIAL e alla Regione Lazio per il sostegno e il patrocinio, ai produttori, alla rete Slow Food e a coloro che contribuiranno al successo di questa giornata. ©RIPRODUZIONE RISERVATA