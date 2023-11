Da domani la Provincia sarà in edicola anche di lunedì, 7 giorni su 7. Per il quotidiano locale fondato nel 2005 da Pino e Massimiliano Grasso, oggi diretto da Alessandra Rosati ed edito dalla cooperativa giornalistica Editoriale La Provincia, è una piccola rivoluzione, dopo oltre 18 anni di vita.

Fin dall’inizio, infatti, il giornale più letto a Civitavecchia e nel comprensorio, non usciva di lunedì, riprendendo il modello iniziale di Repubblica, che si allineò a tutti gli altri quotidiani solo a metà degli anni ’80.

Da domani, ogni lunedì la Provincia sarà in edicola con due edizioni: quella nazionale, che rispetto agli altri giorni privilegerà approfondimenti, interviste e inchieste, e quella locale, che sarà unica per tutto l’alto Lazio con tanto spazio dedicato ai risultati sportivi.

Ma non è l’unica novità di rilievo per il quotidiano di Torre Europa. Da alcuni giorni, infatti, il giornale esce con due edizioni internazionali, una in lingua inglese e una in spagnolo, rivolte soprattutto ai turisti in transito per il porto di Civitavecchia: oltre alle principali notizie del giorno, possono trovare anche una mappa della città con indicazioni turistiche ed eventi di interesse per i croceristi.

Complessivamente, la Provincia esce con 6 diverse edizioni: Civitavecchia, Viterbo, Cerveteri-Ladispoli, Nazionale, Inglese e Spagnolo.

