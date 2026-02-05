Crollo nella chiesa di San Giovanni Evangelista, il duomo di Capranica, uno dei simboli storici e religiosi più importanti del paese.

Il cedimento, seguito da forte un boato, è avvenuto mercoledì. Stando a quanto si è appreso, una parte della copertura, ricoperta di tegole e situata nella zona finale dell’edificio, è collassata su se stessa: si tratta della parte centrale dell’abside. Sul posto, nel centro storico del paese, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno effettuato un primo sopralluogo e disposto immediatamente misure di sicurezza.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni sono piuttosto ingenti: macerie e detriti sono finiti nella copertura sottostante la cupola. Per motivi precauzionali è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale la zona interessata. In particolare il tratto di via degli Anguillara compreso tra il civico 23 e l’arco di San Giovanni, oltre a via Acqua alle Rupi nella sua finale di accesso al centro storico. Previsto per la giornata un ulteriore sopralluogo dei vigili del fuoco per valutare con precisione le condizioni strutturali e definire gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’area e dell’edificio. Stando a quanto si è appreso il tetto dell’immobile di culto era stato risistemato nel 2005.