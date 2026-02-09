LADISPOLI - A Ladispoli piove e davanti le scuole è il "far west". Auto anche in tripla fila, ingorghi e strada bloccata da genitori in attesa di prelevare il proprio figlio. A puntare i riflettori sulla situazione che ormai da anni è sotto gli occhi di tutti, specie in via Castellammare, è Ladispoli Sostenibile che si rivolge direttamente ai cittadini: «Ci piacerebbe sapere se si vuole, tutti insieme, immaginare e poi realizzare una città diversa, davvero a misura di persone, adulti o bambini che siano». Da qui arrivano alcune proposte come la realizzazione di una «strada scolastica davanti alla Melone (tratto Y. de Begnac)». Stessa cosa davanti a via Castellammare. Questo significherebbe chiudere la strada «al traffico, per intero, dal Pertini a via Torino». E i genitori: potrebbero parcheggiare la loro auto nel grande parcheggio di via Firenze «anche il martedì, spostando il mercato». E tra le tante, da Ladispoli Sostenibile propongono di ripristinare la «ciclabile a terra che scorre sbiadita davanti a via Castellammare. Così facendo - spiegano - i bambini potrebbero quasi andare a scuola da soli, una volta lasciati agli accessi della via, non respirerebbero lo smog delle auto accese, i genitori potrebbero lasciarli in uno spazio sicuro senza la necessità di accompagnarli fino al banco, anche quando piove (i bambini non sono di zucchero, basta un ombrellino e a Ladispoli piove un paio di mesi l'anno)».