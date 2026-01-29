LADISPOLI – Un Open day sulla difesa personale e contro il bullismo in omaggio a Giuliano Falcioni, deceduto a 49 anni in un incidente sulla statale Aurelia nel giorno di Natale. I suoi colleghi istruttori ma anche gli allievi vogliono ricordarlo con una giornata speciale che si svolgerà sabato prossimo al Pala Sorbo di Ladispoli, dalle 17.30 alle 20, e avrà il patrocinio del Comune. «L’evento – scrive Marco Cecchini, delegato comunale al progetto di inclusione “Ladispoli, una città che sa ascoltare” - e sarà accessibile alle persone sorde e a quelle con disabilità, perché ognuno di noi deve avere la possibilità di potersi difendere. Ci sarà anche la possibilità di raccontare, a chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo, chi era Giuliano. Ringrazio Cinzia Rocchi, collega di Giuliano, per avermi proposto questa preziosa collaborazione, importante anche l’apporto di Daniele Turis, ambasciatore per l’Accessibilita». «Io e il mio collega e grande amico Giuliano Falcioni – sostiene - avevamo programmato questo evento poco prima della sua morte. È la realizzazione del nostro sogno: un evento di difesa personale inclusivo. Sono contenta di essere riuscita a organizzarlo e lo dedico interamente a lui. Parteciperanno per la difesa personale Federico Dell’Anno, campione di judo. Per la kickboxing Antonio Campagna, fighter professionista poi il maestro Massimo Conti con il gruppo di karate di Ladispoli. Ringrazio il comune di Ladispoli, il delegato Marco Cecchini, Valentina Manca e Marco Catalano e Maura Arpaia della palestra La Palma di Ladispoli per aver sostenuto questo progetto».

