FIUMICINO - Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma contro il fenomeno delle gare clandestine che, nelle notti del fine settimana, attirano gruppi di giovani nell’area della Capitale e in particolare nei pressi del centro commerciale “da Vinci” a Fiumicino.

Nella notte tra sabato e domenica , i militari della Compagnia di Ostia, insieme ai colleghi della Stazione di Fiumicino e della Stazione di Roma Ponte Galeria, hanno sorpreso quattro ragazzi intenti a sfidarsi con le loro auto e moto. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia di un 23enne alla guida di una Mercedes, di un 16enne e un 19enne su Yamaha 125 e di un altro 19enne su Benelli. Per tutti è scattato il deferimento per organizzazione e partecipazione a competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore.

I Carabinieri hanno inoltre proceduto al sequestro dei mezzi, finalizzato alla confisca, e al ritiro delle patenti di guida.

La zona del centro commerciale era già stata teatro di analoghi controlli nei giorni scorsi, culminati con la denuncia di altri due giovani romani e il sequestro delle loro auto. L’attenzione resta quindi alta su un fenomeno che mette a rischio l’incolumità di chi partecipa e degli ignari cittadini che transitano in quelle aree. Pochi giorni fa il Comune di Fiumicino ha dato notizia di essere è in stretto contatto con i carabinieri della stazione di Fiumicino, impegnati a contrastare il fenomeno delle corse clandestine che si verificano nelle ore notturne nella zona di Parco Leonardo. In risposta a questa emergenza, l’Amministrazione comunale ha avviato un costante dialogo con i Carabinieri, che hanno già messo in campo una serie di interventi mirati per contrastare il fenomeno. Le operazioni sono coordinate dal Comandante della stazione di Fiumicino, Salvatore De Santis.