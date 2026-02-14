CIVITAVECCHIA – “Accogliamo con soddisfazione la decisione dell’amministrazione comunale di Civitavecchia di portare in Consiglio la delibera per l’adesione al Consorzio Industriale del Lazio. Si tratta di un passaggio importante e strategico per il futuro produttivo del territorio”.

Lo dichiara, in una nota, Rosita Pelecca, segretaria generale Cisl Roma.

“È particolarmente positivo – prosegue – che sia stato ribadito con chiarezza come l’adesione non comporti alcuna cessione di aree né trasferimento di competenze, garantendo così al Comune la piena titolarità delle scelte urbanistiche e industriali. Questo punto tutela l’autonomia dell’ente e rassicura la comunità rispetto alla governance del territorio. Allo stesso tempo, l’ingresso nel Consorzio rappresenta un’opportunità concreta per le imprese che potranno accedere a strumenti e finanziamenti fondamentali per contrastare la deindustrializzazione e rilanciare investimenti per preservare occupazione e innovazione. È un segnale di responsabilità e visione: mettere al centro lo sviluppo significa lavorare davvero per il futuro di Civitavecchia e del suo tessuto produttivo. Noi seguiremo con costanza il percorso che si prepara per un territorio importante come questo”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA