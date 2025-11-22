TARQUINIA - Consegnati gli attestati di abilitazione al volo di droni ai rappresentanti della Polizia locale di Tarquinia. All’iniziativa che si è svolta il 10 novembre presso la Regione Lazio erano presenti il sindaco Francesco Sposetti e l’assessora regionale alla Sicurezza, Politiche giovanili e Pari opportunità Luisa Regimenti. Sono stati premiati il comandante coordinatore Nicola Fortuna e il vice sovrintendente Gianfranco Felici, che hanno completato un corso della durata di circa otto mesi e mezzo, articolato in lezioni teoriche e pratiche. Il percorso formativo, insieme alla fornitura del drone, è stato realizzato grazie al finanziamento regionale ottenuto nell’ambito del bando “4.0 per le Polizie Locali”.

«L’acquisizione del drone e la formazione dei nostri agenti – afferma il primo cittadino - rappresentano un valore aggiunto per la Polizia locale e per l’intera comunità, che potrà contare su uno strumento innovativo al servizio della sicurezza e del controllo del territorio». Al termine del corso, i partecipanti hanno superato tre esami Enac, conseguendo le seguenti patenti di pilota di drone: A1-A3, per operazioni in aree non critiche; A2, per voli in prossimità di persone non coinvolte; Specific, che abilita anche al sorvolo in aree riservate o a spazio aereo controllato.

Un traguardo significativo che testimonia la volontà della Polizia locale della città etrusca di investire nella formazione, nell’innovazione e nella sicurezza. Il nuovo drone potrà essere impiegato in numerosi ambiti operativi, come il monitoraggio del territorio e del traffico urbano, i rilievi di incidenti stradali, la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, la sorveglianza di eventi pubblici e manifestazioni, l’attività di protezione civile e sicurezza integrata. Il sindaco Sposetti e il comandante Fortuna ringraziano l’assessora regionale Regimenti per l’impegno nel sostenere le Polizie locali con progetti concreti di formazione, innovazione e potenziamento tecnologico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA