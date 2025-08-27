CIVITAVECCHIA – Confcommercio Litorale Nord e CNA Civitavecchia annunciano l’avvio di un percorso condiviso che vedrà le due principali associazioni di categoria del territorio impegnate in prima linea nel dialogo con tutti gli operatori del mercato cittadino.

L’iniziativa, nata su richiesta dell’attuale amministrazione comunale, ha come obiettivo accompagnare il mercato verso un vero rilancio commerciale, restituendo centralità a uno spazio che rappresenta un presidio storico ed economico fondamentale per la città.

Confcommercio e CNA, in un’ottica di collaborazione, si pongono come anello di congiunzione fra gli operatori e l’amministrazione comunale, assicurando ascolto, supporto e una costante mediazione per tutelare le esigenze di chi lavora quotidianamente all’interno del mercato e, al tempo stesso, garantire che la riqualificazione proceda nel rispetto delle reali necessità del comparto.

Nelle prossime settimane verranno inoltre organizzati degli incontri tra le associazioni e tutti gli operatori del mercato, con l’obiettivo di raccogliere progressivamente le diverse esigenze e costruire insieme un percorso condiviso.

“Unire le forze delle due principali associazioni di categoria significa dare voce in maniera ancora più forte e coesa agli operatori – dichiarano congiuntamente i Presidenti di Confcommercio Litorale Nord Graziano Luciani e CNA Civitavecchia Vincenzo Lisi –. Siamo convinti che solo attraverso la partecipazione e la collaborazione si possa restituire al mercato il ruolo che merita, rendendolo sempre più attrattivo per cittadini, visitatori e turisti”.

