LADISPOLI - Nell’ambito delle attività di accoglienza alcune classi dell’Istituto “Giuseppe Di Vittorio” hanno partecipato a una coinvolgente uscita didattica che ha unito natura, movimento e spirito di gruppo. Accompagnati dai prof Massimo Cerrocchi, Bruna Calato, Elisa Strisciullo, Gianluca Di Girolami, Alessandro Tonetti e Lucia Iavarone, gli studenti hanno iniziato la giornata con una passeggiata dal bosco di Palo fino alla spiaggia di San Nicola, seguendo il percorso pedonale. Un cammino suggestivo che ha permesso di scoprire un territorio ricco di bellezze naturali e di storia. Giunti in spiaggia, i ragazzi sono stati coinvolti dai docenti di scienze motorie in numerose attività sportive e ludiche all’insegna della collaborazione e del divertimento: partite di calcio e rugby, gare di staffetta, sfide a ruba bandiera e a racchettoni. Giochi dinamici e inclusivi che hanno favorito la socializzazione tra compagni di classe e tra studenti delle due sezioni, contribuendo a creare un clima sereno e partecipativo. «Questa iniziativa è stata pensata per permettere ai ragazzi di conoscersi meglio fin dai primi giorni di scuola, rafforzando lo spirito di gruppo e il senso di appartenenza», ha sottolineato il prof Massimo Cerrocchi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA