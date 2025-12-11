TARQUINIA –I consiglieri comunali Luigi Serafini e Betsi Zacchei esprimono sinceri complimenti all’associazione "Viva Tarquinia" per essersi aggiudicata il bando della Regione Lazio per la realizzazione del progetto "Tarquinia deliziosa - La Fabbrica di cioccolato".

«In un periodo natalizio purtroppo povero di iniziative istituzionali, l’impegno e la progettualità di "Viva Tarquinia" sopperiscono, almeno in parte, alla evidente carenza di programmazione da parte dell’amministrazione comunale. Se non ci fosse stata l’iniziativa dell’associazione, il Natale a Tarquinia sarebbe risultato ancora più vuoto e privo di contenuti - affermano i consiglieri di Fdi - L’associazione da anni attiva nel territorio con eventi culturali e promozionali, ha dimostrato ancora una volta di saper rispondere concretamente ai bisogni della comunità, portando avanti un progetto che offrirà un’occasione di aggregazione e animazione per cittadini e visitatori».

«Complimenti a Viva Tarquinia – aggiungono Serafini e Zacchei – che con impegno e visione ha saputo dare un contributo concreto in un momento in cui il Comune ha mostrato una preoccupante assenza di idee e iniziative. Se oggi possiamo contare su un minimo di vitalità natalizia lo dobbiamo ancora una volta alla passione del volontariato locale, non certo alla regia dell’amministrazione». «Un ringraziamento infine - concludono - all’Arsial, alla Pro loco e a tutti i volontari e sostenitori che rendono possibile l’evento: Tarquinia ha bisogno di energie come queste».

