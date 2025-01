Compostezza e commozione oggi per i funerali di Paolo Caporossi, l’imprenditore viterbese cinquantennne morto lo scorso fine settimana. Ieri in tanti tra parenti e amici si sono dati appuntamento davanti al tempio crematorio del cimitero di San Lazzaro per l’ultimo saluto a un uomo molto conosciuto ma anche apprezzato e benvoluto. La notizia della sua morte ha lasciato molti attoniti. L’uomo sabato sera ha tentato un gesto estremo in casa sua. Soccorso e trasportato in ospedale in condizioni critiche, è morto poche ore dopo a Belcolle. Non si conoscono le ragioni che lo hanno spinto a questo gesto.