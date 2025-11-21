CERVETERI – Tornano a grande richiesta i corsi salvavita. Con poche manovre gli esperti spiegheranno come intervenire in caso di necessità per cercare di salvare vite umane. Nuovo appuntamento con la formazione con il gruppo comunale di Protezione Civile di Cerveteri. Sabato 29 novembre, a partire dalle 9, la base operativa di via di Casetta Mattei a I Terzi, ospiterà un corso gratuito e aperto a tutti i cittadini di Blsd. Le iscrizioni si apriranno venerdì 21 novembre e si chiuderanno alle 12 del venerdì successivo. Per iscriversi è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica renato.bisegni@comune.cerveteri.rm.it. «Applicando in maniera corretta alcune semplici manovre – ci tiene a precisare la sindaca, Elena Gubetti -, possiamo salvare una persona o quantomeno mantenerla in vita fino all’arrivo dei soccorsi dei medici. Più volte le cronache nazionali, ma anche qui in città ne abbiamo avuto dimostrazioni concrete, come un intervento immediato possa risultare determinante nel caso in cui ci si trovi in una situazione di emergenza o di pericolo». Riferimento a Gaspare De Santis, infermiere professionista che lo scorso anno salvò un uomo colpito da un attacca cardiaco a Ladispoli, sulla ciclabile di Palo. «Lo abbiamo premiato in consiglio comunale – prosegue Gubetti -. Con iniziative come questa, vogliamo far sì che tutti possano mettere in atto quanto fatto da Gaspare: poter essere preparati e formati. A tutto il gruppo di volontari e volontarie e al responsabile della Protezione civile, Renato Bisegni, giunga il mio ringraziamento per lo straordinario lavoro che sempre svolgono a sostegno della popolazione e del territorio».

