Vandalizzata la fontana di Paternesi a Civita Castellana. Il manufatto nel giardino Powell, antistante a Forte Sangallo, è stato distrutto. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Secondo quanto si apprende la Fontana delle Acque Vergini , realizzata dall'artista Alessio Paternesi , sarebbe danneggiata da una persona con problemi psichici, poi fermata dai carabinieri. Si tratterebbe di un uomo di nazionalità marocchina arrestato dai militari. Alcuni pezzi della statua sono finiti in una fontana del giardino, altri sparsi nell’erba. L'opera in vitreous china , un impasto ceramico impiegato nell'industria locale, era stata realizzata grazie al lavoro di ricerca dei tecnici delle industrie Catalano e Gsi. Sul posto sono intervenuti oltre ai carabinieri, l'assessora alla cultura, Giovanna Fortuna e i funzionari del Comune.

Pare che l’uomo stava dando in escandescenze e una persona abbia avvertito i carabinieri che, arrivati sul posto, hanno trovato anche un bastone usato, con tutta probabilità, per distruggere la fontana.