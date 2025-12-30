TARQUINIA - Traffico e ingorghi non mancano, ma il fine è buono. Sono a buon punto i lavori di riqualificazione della circonvallazione Vincenzo Cardarelli, una delle vie principali della città di Tarquinia.

L’intervento, del valore di oltre 90mila euro, punta a migliorare la sicurezza stradale, l’accessibilità e la qualità complessiva della viabilità.

Lo spiega l’amministrazione comunale di Tarquinia che fa il punto sul cantiere in atto.

Tra le opere previste ci sono la ristrutturazione del marciapiede e il rifacimento del manto stradale compreso tra le rotatorie con via delle Rose e piazzale Europa.

«I lavori si inseriscono in un progetto più ampio che interessa l’asse viario fino alla necropoli dei Monterozzi - spiegano dal Comune - Nei mesi scorsi sono state realizzate la sistemazione del marciapiede e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via IV Novembre».

«Con questi interventi – afferma il sindaco Francesco Sposetti – vogliamo rendere la circonvallazione Vincenzo Cardarelli più sicura e funzionale, garantendo una viabilità migliore per automobilisti e pedoni».

«I lavori rappresentano un passo concreto per la sicurezza dei cittadini e la riqualificazione urbana –aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Sandro Celli -. Puntiamo non solo a rendere più sicura la circolazione, ma anche a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei percorsi pedonali».

