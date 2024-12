CERVETERI – Torna la pioggia battente e con essa le “onde” sulla rotatoria di via Settevene Palo. Un problema, quello relativo agli allagamenti che si pensava fossero finalmente risolti con i lavori effettuati proprio in prossimità dell’opera. Ma niente da fare. È bastata qualche ora di pioggia battente e la rotatoria è tornata ad allagarsi nuovamente causando problemi alla circolazione veicolare. In pochi minuti sui social sono così nuovamente apparse le immagini della situazione come quelle postate da alcuni residenti.