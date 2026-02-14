CERVETERI – Erano attesi da anni e hanno preso ora il via i lavori di manutenzione del cimitero comunale di Ceri. Si tratta di cantieri che non erano più rinviabili per scongiurare ulteriori situazioni di degrado. Gli operai sono già entrati in azione per l'impermeabilizzazione delle coperture di alcuni blocchi di loculi, il rifacimento degli intonaci ammalorati e conseguente tinteggiatura, rimozione delle erbe infestanti esterne, il ripristino di pluviali e soglie e sistemazione delle pensiline. «I lavori che avevamo programmato da tempo sono ufficialmente partiti - dichiara Matteo Luchetti, assessore alle Opere Pubbliche di Cerveteri -, il cui costo è di circa 150mila euro di fondi comunali». Previsto anche un restyling presso il cimitero comunale vecchio di via Francesco Rosati. «Già in passato – aggiunge Luchetti - avevamo preso formalmente l'impegno ad eseguire questi lavori, che proseguiranno in modo molto spedito. Ringrazio con l'occasione il personale dell'ufficio Lavori Pubblici, ed in particolar modo il dirigente Fabrizio Bettoni e l’Ingegner Alessio Piantadosi». L’opposizione critica la maggioranza. «Ben vengano i lavori avviati e attesi da tempo – sostiene Luigino Bucchi, consigliere comunale - ma sarebbe importante sapere anche che fine ha fa la procedura per l'ottimizzazione e l’ampliamento dello stesso cimitero con la realizzazione di nuovi loculi e ossarine come d'approvazione di mozione in consiglio» un tema tirato fuori da Bucchi non proprio secondario visto che gli spazi nelle quattro strutture cimiteriali sono ormai quasi esauriti e l’iter per la costruzione del quinto camposanto a Cerveteri è fermo al palo è fermo da anni.

