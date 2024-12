CERVETERI - La pista ciclabile a Cerenova non ha ancora preso del tutto forma e già scoppia la polemica. Proprio come nella vicina città balneare dove l’opera sta facendo discutere e anche n on poco, i residenti hanno focalizzato la loro attenzione sui parcheggi in meno che da questa estate si avranno nella frazione. C’è chi parla già addirittura di 500 posti auto sottratti dalla ciclabile. «Qualcuno sa dove metteremo le macchine?», si chiede la signora Sabrina. «No ma già chi va a lavorare la mattina e prende il treno, credo abbia avuto dei problemi di posto. A Pasqua sarà un caos e in estate l’apocalisse», risponde il signor Danilo.

Posti auto a parte sono anche le modalità di realizzazione che stanno sollevando dubbi e perplessità. A cominciare proprio dall’opera in sé: una striscia gialla per delimitare il sentiero che gli amanti delle due ruote dovranno percorrere. «Spero vengano aggiunti dei cordoli», commentano ancora i residenti. E poi c’è la questione “ampiezza”. Stando alle prime “linee tracciate” sull’asfalto, la capienza della ciclabile non consentirebbe il passaggio di due bici contemporaneamente, una per senso di marcia. «Scusate ma la pista è solo andata senza ritorno? - scrive il signor Armando - Mi pare piccola, o vogliono togliere parcheggi anche dalla parte opposta?». Riflettori puntati anche sul percorso: sarà collegata a Campo di Mare? A provare a dare una risposta, con un post sui social è stato il delegato alla valorizzazione e lo sviluppo della frazione di Marina di Cerveteri, l’architetto Giovanni Federici: «Questa settimana è partito il cantiere dell'anello di ciclabile di completamento della pista di Cerenova. Intervento di 2.3 km progettato oltre 4 anni fa con il progetto di mobilità sostenibile finanziato dal Ministero dell'Ambiente per favorire mobilità sostenibile negli spostamenti casa scuola - casa lavoro, progetto dell'allora assessore Giuseppe Zito. La ciclabile collega stazione, mercato, scuola, parco Vannini - aggiunge ancora Federici - È una bike line, saranno fatti inoltre interventi di messa in sicurezza sugli incroci, apposita cartellonistica e segnaletica. Quello che vedete oggi è solo l'inizio del lavoro.Oltre a questo la prossima settimana partirà il *cantiere della seconda ciclabile che dalla stazione va al mare. Progetto integrato con lungomare 1 e 2 redatto dall'allora sindaco Alessio Pascucci con finanziamento regionale». Per quanto riguarda poi il cavalcavia che collega le due frazioni di mare, pericoloso e dissestato, come più volte denunciato da automobilisti e pedoni, il delegato del sindaco ha specificato che «sarà rimesso in sicurezza il camminamento già esistente».

«Alla fine di questi lavori avremo dunque due ciclabili a Cerenova che legano tutti i punti d'interesse della frazione e due ciclabili lato campo di Mare. Possiamo iniziare a parlare di mobilità alternativa».

