TARQUINIA - In occasione delle festività nasce “Ceramica Natale per bambini”, un laboratorio creativo e sperimentale pensato per ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni. L’iniziativa, promossa dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Pro loco Tarquinia, vuole avvicinare i più giovani al mondo dell’artigianato locale, offrendo loro la possibilità di esprimere liberamente la propria fantasia attraverso la lavorazione della ceramica, un’arte che unisce manualità, espressione personale e tradizione. Durante gli incontri, i partecipanti potranno modellare, decorare e realizzare piccoli manufatti ispirati al Natale, seguiti da personale esperto che li accompagnerà passo dopo passo nel processo creativo. L’atmosfera sarà quella di un vero e proprio atelier artistico, dove sperimentare, imparare e divertirsi diventano un’unica esperienza. I laboratori si svolgeranno nei locali dell’Infopoint (Barriera San Giusto) venerdì 19, sabato 20 e domenica 28 dicembre 2025, dalle 16,30 alle 19,30. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare lo 0766 849282.

