A TUSCANIA centrato un 5 al Superenalotto, vinti 11mila euro.
Il Superenalotto premia il Lazio. “Nel concorso di sabato 7 febbraio 2026 – come riporta Agipronews -, centrato un “5” da 11.004,60 euro a Tuscania, in provincia di Viterbo, presso la tabaccheria Dea Bendata in via Tarquinia, 96.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 9 febbraio, sale a 118,5 milioni di euro”.
