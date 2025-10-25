CELLENO – Una giornata di festa ed emozione a Celleno, dove la comunità si è stretta attorno ad Assunta Ciancola, che il 24 ottobre ha raggiunto l’incredibile traguardo dei 100 anni. Un momento speciale che ha coinvolto non solo la famiglia e gli amici più cari, ma anche numerosi cittadini che hanno voluto partecipare e rendere omaggio a questa importante ricorrenza. Il sindaco Luca Beraldo, a nome dell’amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Celleno, ha voluto rendere omaggio alla centenaria portando i più sinceri auguri e un pensiero affettuoso: «Una cittadina, nonché amica, con la quale ho condiviso tanti momenti e ricordi bellissimi, che porterò sempre con affetto nel cuore. Un secolo di vita è un dono prezioso, testimonianza di forza, saggezza e memoria». Assunta è molto conosciuta in paese, non solo per la sua lunga vita, ma anche per la gentilezza, la disponibilità e il suo carattere sempre sorridente, che l’hanno resa un punto di riferimento per più generazioni. L’intera comunità cellenese si unisce al festeggiamento di questa importante ricorrenza, celebrando una donna che rappresenta la memoria viva del paese e un esempio di vitalità e legame con le proprie radici. L’intera comunità cellenese si unisce al festeggiamento di questa importante ricorrenza, celebrando una donna che rappresenta la memoria viva del paese e un esempio di vitalità e legame con le proprie radici. Il comune di Celleno porge dunque ad Assunta Ciancola i più sentiti auguri di buon compleanno, con l’affetto e la riconoscenza di tutto il paese..

