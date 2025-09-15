FIUMICINO - Attimi di paura domenica pomeriggio in via della Pesca dove poco prima delle 15 è scattato l’allarme per un uomo riverso sugli scogli. La segnalazione arrivata al numero di emergenza parlava di un cadavere, tanto da far intervenire subito i carabinieri e, per conoscenza, la Capitaneria di porto.

La situazione, però, si è chiarita rapidamente: non si trattava di un corpo senza vita, ma di un uomo in evidente stato di confusione mentale, che giaceva immobile tra le rocce. I militari, giunti sul posto, hanno verificato che non riportava ferite gravi e hanno richiesto il supporto sanitario per l’assistenza immediata. L’uomo è stato messo in sicurezza e affidato alle cure del personale sanitario, che lo ha preso in carico per gli approfondimenti necessari.

La vicenda, iniziata come una possibile tragedia, si è conclusa dunque senza conseguenze fatali, anche se ha creato momenti di forte apprensione tra i presenti e i residenti della zona.