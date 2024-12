È stata fissata al 21 novembre l’udienza preliminare davanti al gup, Giacomo Autizi, per la sindaca Chiara Frontini e il marito Fabio Cavini. I due sono accusati di minaccia a corpo politico. I pubblici ministeri, Massimiliano Siddi e Chiara Capezzuto, hanno chiesto il rinvio a giudizio dopo che il gip, Rita Cialoni, aveva respinto la loro richiesta di giudizio immediato. L’indagine è scaturita in seguito alla denuncia del consigliere comunale Marco Bruzziches. Nel corso di una cena a fine settembre dell’anno scorso a casa sua, il consigliere, che all’epoca era in maggioranza, sostiene di aver subito delle minacce dal marito della sindaca alla presenza della stessa Frontini. La registrazione di quella conversazione è stata prodotta da Bruzziches a sostegno della sua denuncia. Dal canto suo la sindaca Frontini ha sempre respinto le accuse e ha prodotto in procura una memoria difensiva, così come il marito.