SANTA MARINELLA – Dopo aver inviato un appello al commissario Ater di Civitavecchia Fasoli, nella speranza che quest’ultimo potesse dare risposte alle richieste avanzate dalla presidentessa del Comitato Cittadino per il Diritto alla Casa, Stefania Abbatiello torna a chiamare in causa il commissario. “Non avendo ricevuto risposte – dice la Abbatiello – chiedo nuovamente al commissario Fasoli se ha intenzione di terminare ciò che è iniziato nel complesso delle case popolari di via Elcetina. Non parlo dell’acquisto dei restanti alloggi, ma bensì di portare a termine i lavori all’interno del residence. Parlo dei cancelli, delle strade, dell’illuminazione, dei citofoni, delle cassette postali, della pulizia delle sterpaglie. I soldi mi è stato confermato che stanno arrivando ma il dottor Fasoli sembra poco interessato ad occuparsi dei problemi dei residenti che vivono nelle case popolari di via Elcetina”. La Abbatiello, che è anche presidentessa dell’associazione Il Melograno che si occupa di ragazzi disabili, ha ottenuto una vittoria e cioè quella di tornare in possesso degli attrezzi sportivi. “E’ un giorno di gioia – dice la Abbatiello - perché dopo tanti ostacoli messi per impedirci di riavere i nostri attrezzi sportivi per disabili donati dalla Regione Lazio, abbiamo avuto il via libera per riprenderceli. Ringrazio pubblicamente la dottoressa Elena Palazzo, assessora regionale allo sport, che ci ha dato questa opportunità che useremo proficuamente in modo da consentire di fare sport in sicurezza alle persone con disabilità. L'associazione comunica che con il 2026 effettuerà corsi online per formare istruttori e tecnici per lo sport per la disabilità”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA