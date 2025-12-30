S. MARINELLA – L’ex sindaco Pietro Tidei canta vittoria per l’esito positivo dato dal Tribunale amministrativo regionale sul ricorso fatto dal Comune in merito al parere negativo dato dalla Soprintendenza sul progetto di realizzazione delle case a canone calmierato a Santa Severa.

«Oggi il Tar ha emesso una sentenza storica – dice Tidei - sancendo la piena vittoria del Comune di S. Marinella per la realizzazione del piano di zona a Santa Severa. I giudici, hanno censurato totalmente l’operato della Soprintendenza, che si era espressa con parere negativo di compatibilità. Una memoria di dieci pagine dell’architetto Ermanno Mencarelli che prevedevano atti che hanno legittimato un'iniziativa condivisa sin da subito con la Regione Lazio tramite l’accordo del 2020 per la valorizzazione delle aree del Pio Istituto Santo Spirito. Il progetto prevede la realizzazione di cento alloggi a canone calmierato, una nuova scuola, un parco attrezzato, aree riservate alla Croce Rossa di Santa Severa. Questi sono solo alcuni dei traguardi che confermano la validità del buon governo dell'amministrazione Tidei e rappresenta l'ennesimo successo ottenuto per la cittadinanza. Adesso, stando così le cose, mi auguro che la Commissaria Prefettizia Dottoressa Toscano, dia immediatamente avvio all'approvazione della convenzione, onde evitare che i lavori vadano perduti. È un passaggio di fondamentale importanza per non vanificare quanto ottenuto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA