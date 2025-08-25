CERVETERI – Le fiamme, improvvise, in un appartamento di via Cales, a Cerenova. Paura nella frazione balneare etrusca dove in pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco del vicino distaccamento di via Fontana Morella che hanno domato il rogo prima che distruggesse l’abitazione. Sul posto, questa mattina, anche i carabinieri della stazione locale di Campo di Mare. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Da stabilire le cause dell’incendio esploso al piano superiore della casa che potrebbero essere comunque addebitate a fattori accidentali ma le indagini proseguiranno. Momenti di apprensione anche da parte degli altri residenti scesi in strada per il fuoco che ha avvolto tende e pareti di una stanza. Una coltre di fumo denso si è alzato in cielo e l’aria è stata irrespirabile nel quartiere per tutta la mattinata. Disagi al traffico visto che la strada è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA