Esplosione di musica e colori a Cerenova e Ladispoli domenica scorsa per il Carnevale 2026.

Nella frazione etrusca, anche quest’anno, grazie alla Proloco delle Due Casette e al lavoro svolto dagli istituti comprensivi del territorio, i carri sono tornati a sfilare.

In centinaia si sono riversati in strada per festeggiare insieme il Carnevale.

Tema di quest’anno: le stagioni.



Grande festa anche nella vicina città di Ladispoli. Se lo scorso anno i carri etruschi avevano sfilato anche per viale Italia, quest’anno a scendere in strada sono state le street band, capitanate dalla banda comunale La Ferrosa.

«Ladispoli ha risposto alla grande - ha commentato l’assessore al Turismo, Marco Porro - Ero certo che questo format avrebbe funzionato. Queste iniziative hanno un alto valore sociale e qualitativo: ritrovarsi a festeggiare tutti insieme è sempre costruttivo. Il ringraziamento va a tutta la gente scesa in piazza, alla Polizia locale, ai volontari e agli operatori della Tekneko, che hanno ripristinato piazza Rossellini in tempi record».

E ora, a Ladispoli, archiviato con soddisfazione il Carnevale, l’amministrazione è già a lavoro per il prossimo grande appuntamento: la Sagra del Carciofo di aprile.

