Esplosione di musica e colori a Cerenova e Ladispoli domenica scorsa per il Carnevale 2026.
Nella frazione etrusca, anche quest’anno, grazie alla Proloco delle Due Casette e al lavoro svolto dagli istituti comprensivi del territorio, i carri sono tornati a sfilare.
In centinaia si sono riversati in strada per festeggiare insieme il Carnevale.
Tema di quest’anno: le stagioni.

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image

gallery image
gallery image


Grande festa anche nella vicina città di Ladispoli. Se lo scorso anno i carri etruschi avevano sfilato anche per viale Italia, quest’anno a scendere in strada sono state le street band, capitanate dalla banda comunale La Ferrosa.

«Ladispoli ha risposto alla grande - ha commentato l’assessore al Turismo, Marco Porro - Ero certo che questo format avrebbe funzionato. Queste iniziative hanno un alto valore sociale e qualitativo: ritrovarsi a festeggiare tutti insieme è sempre costruttivo. Il ringraziamento va a tutta la gente scesa in piazza, alla Polizia locale, ai volontari e agli operatori della Tekneko, che hanno ripristinato piazza Rossellini in tempi record».

E ora, a Ladispoli, archiviato con soddisfazione il Carnevale, l’amministrazione è già a lavoro per il prossimo grande appuntamento: la Sagra del Carciofo di aprile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA