Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio sulla strada provinciale Tarquiniense nel territorio comunale di Tuscania.

Cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Per cause in corso d’accertamento le auto su cui viaggiavano sono rimaste coinvolte in una carambola.

Nell’urto, una delle vetture si è ribaltata perdendo una delle quattro ruote.

Immediati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tarquinia e il personale sanitario del 118.

Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso finalizzati a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il traffico ha subito forti rallentamenti a causa delle operazioni di rimozione dei mezzi incidentati che sono andate avanti per qualche ora.

Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.