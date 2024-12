Fornisce false generalità e viene arrestato. Nei suoi confronti pendeva un provvedimento di espulsione. E’ accaduto mercoledì sera quando i carabinieri della Stazione di Capranica impegnati nei servizi di controllo del territorio, al termine degli accertamenti hanno arrestato in flagranza per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità un nigeriano di 27 anni, domiciliato in un paese della provincia di Viterbo.

I carabinieri hanno notato un gruppo di persone che si aggirava in un parco cittadino e hanno ritenuto proceder al controllo e identificare i presenti, chiedendo loro quale fossero le proprie generalità.

All’atto della dichiarazione della propria identità da parte dello straniero, i militari hanno subito rilevato delle incongruenze oltre alla manifesta reticenza dell’uomo e hanno così deciso di approfondire se quanto affermato corrispondesse al vero, non avendo il soggetto alcun tipo di documento che potesse certificarne le generalità.

Gli approfondimenti successivi hanno consentito di accertare i dati reali dell’uomo, difformi da quanto asserito: pertanto, sentita l’autorità giudiziaria competente, e rilevati anche i precedenti di polizia nonché la pendenza di un provvedimento di espulsione, i militari hanno proceduto all’arresto.

Nel pomeriggio di ieri è stato eseguito il giudizio per direttissima, con convalida dell’arresto in attesa di procedere all’esecuzione del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.