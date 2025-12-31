ALLUMIERE - Allumiere si prepara a salutare stanotte l’arrivo del nuovo anno con un evento pensato per tutta la comunità: torna, infatti, il “Capodanno in piazza”, un appuntamento ormai atteso che anche quest’anno promette di trasformare il cuore del paese in un grande spazio di festa, musica e condivisione. L’iniziativa è promossa dalla giunta Landi e dalla Pro Loco di Allumiere in collaborazione conn le associazioni locali, con il contributo del Consiglio regionale del Lazio, a conferma di una sinergia che punta a rafforzare il senso di appartenenza e a offrire occasioni di incontro aperte a tutte le generazioni. Dopo il successo della scorsa edizione l’amministrazione comunale e la Pro Loco presieduta da Maria Pinardi hanno scelto di rinnovare l’esperienza, dando vita anche quest’anno a una festa in piazza inclusiva, gratuita e pensata per coinvolgere l’intera cittadinanza. A partire dalle ore 23.15 piazza della Reubblica di Allumiere si accenderà con un viaggio musicale dedicato agli anni ’90, tra disco dance, balli, effetti speciali e l’energia di Capitan Gigi, per rivivere un decennio che ha segnato intere generazioni e accompagnare insieme l’inizio del 2026. «Oltre all’aspetto musicale e spettacolare, l’evento assume un significato più profondo: vivere il Capodanno insieme, in piazza, significa rafforzare i legami, condividere un momento simbolico e riaffermare il valore della comunità come luogo di incontro, solidarietà e partecipazione - spiegano il sindaco Luigi Landi e la presidente della proloco di Allumiere Maria Pinardi - sarà una bella occasione per ritrovarsi, brindare e iniziare il nuovo anno con entusiasmo e positività, riscoprendo il piacere di stare insieme. Il nostro paese è pronto a vivere una magica notte di Capodanno nel segno della musica, del divertimento e dello spirito di comunità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA