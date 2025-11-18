CERVETERI – Da un cantiere pieno di problemi e fermo dal’estate, quello di Campo di Mare, ad un altro, in via Cuma e via Tuscolo, a Cerenova. Lavori indigesti per i residenti che continuano a puntare il dito contro la gestione di molti interventi. Gli abitanti del quartiere e anche i commercianti, hanno scritto di tutto nei confronti dell’amministrazione comunale sul gruppo del comitato di Cerenova-Campo di Mare per la doppia fase dei cantieri, dopo quelli estivi. «Una indecenza – si fa sentire Cinzia – i politici abbiano almeno l’accortezza di venire a vedere con i loro occhi quello che c’è qui. Noi paghiamo tasse salate per vivere in questo stato di abbandono. Ma qui la domanda è semplice: chi ha concesso il rifacimento stradale e il rifacimento del cordolo del marciapiede? Chi non ha avuto abbastanza neuroni da capire che i due lavori dovevano essere eseguiti di pari passo? E poi: si possono fare interventi simili senza dare una sistemata allo stesso marciapiede tutto dissestato?». Piovono critiche. «Siamo senza parole – si accoda Sabrina - tutto il disagio subito dai commercianti barricati, dai cittadini che vivono lì, è stato per avere questo risultato? Si lavora in questo modo?». E poi ancora il signor Mario: «Ormai non mi meraviglio più di nulla, quello che all'apparenza poteva essere un lavoro che andava a migliorare la situazione di quel tratto di strada, nei fatti ha solo reso più brutto quello che c'era. La toppa è peggio del buco». Insorge il consiglio cittadino. «La cosa inspiegabile – afferma Alessio Catoni – è che è accaduto anche in via Fiesole dove in estate hanno effettuato un restyling della strada, all’incirca verso settembre e poi risfondato per il marciapiede. Non so precisamente se siano stati sbagliati i tempi di programmazione, di certo sarebbe stato il caso di procedere contestualmente con i lavori. Questo si può dire ed è l’esempio lampante di come questa amministrazione comunale non risponda mai alle esigenze dei cittadini e dei commercianti. Non ha nemmeno l’accortezza di eseguire un sopralluogo per accertare se un cantiere sia fatto bene oppure no». In piazza Prima Rosa a Campo di Mare intanto il cantiere è una landa desolata.

