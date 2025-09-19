SANTA MARINELLA – Un uomo alla guida di un camioncino, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, ha perso il controllo del mezzo stamane mentre percorreva via Oberdan a Santa Marinella.

Violento l’impatto avvenuto intorno alle 7, che ha causato la rottura di un muro di cinta di un'abitazione situata lungo la via.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Civitavecchia, con l'equipaggio della 17A. Il guidatore del veicolo è stato trasportato in ospedale in via precauzionale, ma non avrebbe riportato particolari ferite. Gli uomini della Bonifazi hanno provveduto ad affidarlo alle cure del personale sanitario della Misericordia giunto sul posto e a mettere in sicurezza l'area, occupandosi della conduttura del gas danneggiata e dell'illuminazione.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri ed i tecnici di Italgas ed Enel per il ripristino delle condizioni di sicurezza, avendo l'impatto provocato, oltre al danneggiamento del muro perimetrale del cortile dell'abitazione, anche la rottura di un palo dell'illuminazione pubblica e del tubo del gas.

