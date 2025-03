CERVETERI – I ladri ci ripensano e tornano indietro riconsegnando la caldaia rubata la notte precedente ad un’anziana di 95 anni che vive sola in casa. Una storia che ha fatto infuriare non solo i familiari della nonnina ma anche l’intera comunità che si era attivata per l’insolito furto avvenuto tra viale Manzoni e via della Necropoli con i soliti ignoti che avevano avuto tutto il tempo di notte, forse approfittando della pioggia, per portarsi via la caldaia. «Non si chi e quando – è il racconto della nipote, Emma – ma la caldaia è stata lasciata di fronte alla porta di casa, perciò possiamo dire che è stata riconsegnata e di conseguenza rettificata la denuncia alla caserma dei carabinieri».

Centinaia e centinaia i commenti sui social dopo l’appello social lanciato dai familiari alla ricerca di testimoni o comunque di eventuali filmati delle telecamere private. La signora ultranovantenne, privata della caldaia appunto, era rimasta senza acqua calda, gas e riscaldamenti. I furfanti forse sotto pressione hanno deciso di tornare sui propri passi. Sarebbe per altro il secondo caso perché un altro cittadino ha segnalato di aver subito lo stesso trattamento nelle campagne ceriti.

