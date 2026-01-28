LADISPOLI – Un albero è crollato pochi minuti fa sulla ciclabile di Palo Laziale in via Corrado Melone. Fortunatamente in quel momento non transitava alcuna auto, né persone erano impegnate nelle solite passeggiate considerato anche il maltempo. Disagi comunque per la viabilità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cerenova per la messa in sicurezza e la rimozione dell’arbusto, la Polizia locale per la regolazione del traffico e i volontari dell’associazione della Polizia penitenziaria, che hanno collaborato nelle operazioni di assistenza e di controllo dell’area.