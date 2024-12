“Nella mattinata ci sono stati vari tentativi di truffa nei confronti di persone anziane tramite metodi come ad esempio “incidente del figlio/assicurazione” o “presentati come carabinieri” chiedendo in cambio oro o contanti. Fortunatamente i tentativi non sono andati a termine”. L’allarme è stato lanciato oggi dall’amministrazione comunale di Bomarzo attraverso la sua pagina Facebook.

“Informiamo tutta la popolazione - è sottolineato nel post - di portare attenzione a chiunque si presenti presso le nostre abitazioni o telefonicamente utilizzando detti metodi e di informare tempestivamente il 112”.