SANTA MARINELLA – “Il movimento civico Moderati per Santa Marinella e Santa Severa, desidera ringraziare il consigliere regionale Fabio Capolei, sempre vicino alla nostra città e alle sue esigenze, e insieme ai suoi colleghi di Forza Italia della Pisana, ha promosso un emendamento in fase di assestamento di bilancio della Regione Lazio, ottenendo un ulteriore finanziamento a sostegno del settore Blue Economy, dissesto idrogeologico, facendo così rientrare nei progetti finanziati anche quelli della nostra cittadina, con una richiesta di 1.5 milioni di euro, inizialmente esclusa dalla graduatoria. Si tratta di progetti di forte rilevanza per il litorale della nostra Provincia, per la sua valorizzazione e la messa in sicurezza dei territori costieri anche di Santa Marinella, dove saranno disponibili dei nuovi fondi da investire nella protezione di alcuni tratti di costa fortemente soggetti ad erosione. Complimenti per questo lavoro svolto da Forza Italia in Regione Lazio”.

