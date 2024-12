CERVETERI - Milletrecento euro. Questo quanto raccolto da "Bentornata Gardensia", la campagna di raccolti fondi a sostegno della ricerca scientifica contro la sclerosi multipla. «La pioggia - ha commentato Adele Prosperi, consigliere comunale e delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la ricerca scientifica e volontaria Aism - non ha fermato la solidarietà: in una sola mattinata abbiamo venduto tutte le piante di gardenia e di ortensia e ricevuto tantissime donazioni spontanee. Un risultato importantissimo, che andrà a sostenere le attività di ricerca sulla sclerosi multipla, una malattia che ad oggi non ha una cura. Da volontaria e da rappresentante delle Istituzioni, il mio più grande ringraziamento lo rivolgo a Cerveteri, a questa comunità straordinaria, che come sempre si è dimostrata sensibile, attenta e generosa, rinnovando il proprio sostegno ad Aism». E la delegata ha annunciato «tante altre iniziative di raccolta fondi nel corso dell'anno, sempre a sostegno della ricerca scientifica. Mi fa piacere inoltre, al termine di questo primo grande appuntamento, fare un ringraziamento alle ragazze del Cerveteri Women - ha concluso Prosperi - squadra femminile di calcio della nostra città, al loro primo anno insieme, che con grande generosità hanno aderito e promosso Bentornata Gardensia. Grazie davvero a loro e a tutti coloro che hanno reso possibile questo nuovo, straordinario risultato».

