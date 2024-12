LADISPOLI - E anche in piazza Rossellini, oggi e domani, l'appuntamento è con "Bentornata Gardensia". A occuparsi dell'iniziativa a favore della ricerca scientifica contro la sclerosi multipla saranno i volontari Avo di Ladispoli. I due fiori, una pianta di Gardenia e una di Ortensia, rappresentano lo stretto legame che c'è tra le donne e la sclerosi multipla, una malattia che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini. I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad Aism di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con Sclerosi Multipla sul territorio, ora più che mai fondamentali. «Vieni a trovarci sabato o domenica a Ladispoli in piazza Rossellini - scrivono i volontari Avo - Con una pianta, gardenia o ortensia, puoi fare due cose importanti con un solo gesto: fare un bel regalo alla signora per la festa della donna e sostenere una buona causa!». Per prenotare una pianta o informazioni contatta i volontari locali al 339.2161433

©RIPRODUZIONE RISERVATA